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На Донбассе ранения получили двое украинских военных

Новости » Происшествия     01.05.2020 - 07:31
На Донбассе ранения получили двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Объединенные силы принимали меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. На все обстрелы украинские воины дали противнику результативную и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступные действия", - заявили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций ВСУ неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам н.п. Пески враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Каменки обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Авдеевки и Тарамчука противник применял гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а неподалеку Красногоровки зафиксировано использование вражеского станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды вели огонь по позициям ООС вблизи Новотошковского. Для обстрелов они применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а поздно вечером использовали 32 артиллерийские снаряды калибра 122 мм.

По позициям неподалеку Новоалександровки, Новозвановки и дважды по Орехово враг вел огонь из минометов 120-го калибра, использовав 56 мин.

Возле Хутора Свободного противник выпустил 64 мины 82-го калибра по опорных пунктах ООС, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Новгородского оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 30 апреля украинские военные уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

За текущие сутки вооруженные формирования РФ войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал позиции ВСУ близ Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного враг дважды применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По окраине Южного враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82-мм минометы.

За текущие сутки вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Им была оказана первая медицинская помощь и оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

.Напомним, 29 апреля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили зобов'язання о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Кроме того, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.

В штабе ООС заявили, что обнаруженный на Донбассе арсенал уже два месяца под охраной ВСУ ОБСЕ должна получить полный доступ к территориям ОРДЛО, - МИД Германии
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