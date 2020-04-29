БТРы, артиллерия и 100 тонн боеприпасов: в двух областях выявили рекордный арсенал оружия

Также нашли больше тысячи боевых гранат и более полумиллиона патронов различного калибра
В Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что в различных местах на территории Донецкой и Днепропетровской областей военные прокуроры выявили:
Фото: в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили рекордный арсенал оружия (gp.gov.ua)
Кроме того, по предварительным подсчетам, нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.
"В настоящее время в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, продолжаются обыски и следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного оружия и причастных лиц, принимаются меры относительно назначения судебных экспертиз и обеспечения безопасного хранения обнаруженного имущества", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, ранее на территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили масштабный схрон арсенала оружия. По данным СБУ, оружие и боеприпасы планировалось вывезти из района проведения ООС.
Ранее схрон с боеприпасами и средствами поражения армейского образца обнаружили в Херсонской области. Также сообщалось о выявлении тайника с боеприпасами в Донецкой области. Схрон находился в нежилом здании в Марьинке.