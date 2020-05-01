Сили ООС на Донбасі знищили авто з боєприпасами для бойовиків

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Машина підвозила боєприпаси на позиції противника

Українські військові на Донбассе знищили автомобіль, який підвозив боєприпаси для противника. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався 29 квітня в Луганській області. Українські військові з протитанкового ракетного комплексу знищили авто бойовиків, яке підвозило боєприпаси. У штабі відзначають, що днями в цьому районі загинув український боєць.

"Об'єднані сили і далі продовжують надійно контролювати лінію дотику. Підрозділи радянських приймають адекватні заходи, в тому числі і вогневого впливу на окупантів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців і цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці ОС знищили з ПТРК транспортний засіб окупантів Військовослужбовці ОС знищили з ПТРК транспортний засіб окупантів 29 квітня на Луганщині військовослужбовці Збройних сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу знищили транспортний засіб російських окупантів, який здійснював підвезення боєприпасів на позіції. Нагадаємо, днями в цьому районі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Також, як повідомлялося раніше, окупанти відкривали вогонь по житловим кварталам Золотого-4 та пошкодили декілька будинків цивільного населення. Влучним пострілом наші захисники вкотре нагадали противнику про невідворотність покарання за свої злочинні дії. Об'єднання єднані сили й надалі продовжують надійно контролювати лінію зіткнення. Підрозділи, що обороняються, вживають адекватних заходів, в тому числі і вогневого впливу на окупантів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців та цивільних осіб. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій і Дніпропетровській областях виявили найбільший з початку війни на Донбасі незаконний арсенал зброї. В арсеналі були бойова машина піхоти, БТР, протитанкова гармата, міномети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецька зброя. У штабі ООС уточнили, що цей арсенал уже два місяці перебуває під охороною.