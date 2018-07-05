Силы Асада и РФ нанесли по Сирии 600 авиаударов

После авиаударов по Сирии 330 тыс. людей уже сбежали из страны

Армия Асада при поддержке российских сил нанесла по крайней мере 600 авиаударов за последние 15 часов по территории провинции Дараа, которая контролируется сирийскими повстанцами. Об этом говорится в данных Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.

Так, переговоры о перемирьи в провинции Дараа между сирийскими повстанцами и российскими военными завершились безрезультатно. Соседняя Иордания, которая выступала инициатором переговоров о перемирии, назвала своим приоритетом предотвращение гуманитарной катастрофе на юге Сирии вблизи своей границы.

Как отмечается, Дараа остается одним из последних регионов, который после семи лет гражданской войны в Сирии контролируют повстанцы.

Наступление сирийской армии в провинции Дараа начался 19 июня. С того времени, по данным ООН, до 330 тысяч человек вынуждены были спасаться бегством.

Правительство Иордании, где находятся свыше 660 тысяч сирийских беженцев, заявил, что возможности для предоставления убежища исчерпаны и закрыл границу. Но ООН призвал иорданское правительство впустить беглецов от боевых действий.

Напомним, что вчера, 4 июля сообщалось, что сирийская оппозиция возобновила переговоры с РФ о мирном урегулировании.

Также в ООН отметили, что из-за эскалации конфликта количество беженцев из Сирии возросло до 270 тыс. лиц.

Стоит добавить, что 28 июня в Сирии авиаудары проправительственных войск убили 46 человек, в том числе детей.