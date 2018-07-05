Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Силы Асада и РФ нанесли по Сирии 600 авиаударов

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 17:05
Иллюстративное фото (facebook.com RFSmediaOffice1)
Иллюстративное фото (facebook.com RFSmediaOffice1)

После авиаударов по Сирии 330 тыс. людей уже сбежали из страны

Армия Асада при поддержке российских сил нанесла по крайней мере 600 авиаударов за последние 15 часов по территории провинции Дараа, которая контролируется сирийскими повстанцами. Об этом говорится в данных Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.

Так, переговоры о перемирьи в провинции Дараа между сирийскими повстанцами и российскими военными завершились безрезультатно. Соседняя Иордания, которая выступала инициатором переговоров о перемирии, назвала своим приоритетом предотвращение гуманитарной катастрофе на юге Сирии вблизи своей границы.

Как отмечается, Дараа остается одним из последних регионов, который после семи лет гражданской войны в Сирии контролируют повстанцы.

Наступление сирийской армии в провинции Дараа начался 19 июня. С того времени, по данным ООН, до 330 тысяч человек вынуждены были спасаться бегством.

Правительство Иордании, где находятся свыше 660 тысяч сирийских беженцев, заявил, что возможности для предоставления убежища исчерпаны и закрыл границу. Но ООН призвал иорданское правительство впустить беглецов от боевых действий.

Напомним, что вчера, 4 июля сообщалось, что сирийская оппозиция возобновила переговоры с РФ о мирном урегулировании.

Также в ООН отметили, что из-за эскалации конфликта количество беженцев из Сирии возросло до 270 тыс. лиц.

Стоит добавить, что 28 июня в Сирии авиаудары проправительственных войск убили 46 человек, в том числе детей.

Дело Сенцова: адвокат рассказал о провокациях, направленных на получение паспорта РФ украинцем ЕС сегодня официально продлит санкции против России еще на полгода
Теги публикации: Российская Федерация, авиаудары, Башар Асад, Сирия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь