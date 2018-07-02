Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Через ескалацію конфлікту кількість біженців з Сирії зросла до 270 тис. осіб, - ООН

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 15:35
Фото: сирійські біженці (flickr.com european_parliament)
Фото: сирійські біженці (flickr.com european_parliament)

Тільки за минулий тиждень район військових дій змушені були покинути 160 тис. мігрантів

Кількість людей, вимушених покинути свої будинки на південному заході Сирії в результаті двотижневої ескалації бойових дій, зросла до 270 тис. чоловік. Про це повідомив йорданський представник ООН у справах біженців Мохаммад Хаваре, передає Reuters.

Представник ООН зазначив, що тільки за минулий тиждень неспокійний регіон вдалося покинути 160 тис. осіб, які переховувалися від масштабних бомбардувань в селах та районах поблизу кордонів з Ізраїлем і Йорданією.

"Наше останнє оновлення показує, що число переміщених осіб на півдні Сирії перевищила 270 тис. осіб", - сказав Хаваре.

У своїй доповіді ООН попереджає про гуманітарну катастрофу на південному заході Сирії, викликаної бойовими діями, які активізувалися після наступу військ глави держави Башара Асада, підтримуваного російською армією.

У той же час Йорданія, яка прийняла на свою територію понад півмільйона переміщених сирійців з початку війни, і Ізраїль заявили, що не відкриють свої кордони для біженців. Йорданія домовилася провести переговори з РФ з метою зупинити наступ.

Відзначається, що сам регіон бойових зіткнень досить політично вразливим, оскільки розташований у так званій "гарячій точці", поблизу Ізраїлю і Йорданії. Крім того, існує угода про "деескалації" між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росії.

Президент Сирії Башар Асад неодноразово обіцяв повернути "кожен дюйм" прикордонних з Йорданією та Ізраїлем частин Сирії, зокрема окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Сполучені Штати раніше заявили, що приймуть "належні заходи" у відповідь на порушення сирійським урядом перемир'я, але повстанці заявили, що США не обіцяли їм ніякої військової підтримки.

Нагадаємо, на минулі вихідні королівські військово-повітряні сили Великобританії завдали потужного авіаудару по сирійським урядовим військам у районі Аль-Танф на півдні країни, неподалік від кордону з Іраком і Йорданією.

Ізраїль перекинув на сирійський кордон додаткові танки і артилерію У Польщі заявили, що не підписували угоду щодо мігрантів з Німеччиною
Теги публікації: Сирія, ООН, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся