Через ескалацію конфлікту кількість біженців з Сирії зросла до 270 тис. осіб, - ООН

Тільки за минулий тиждень район військових дій змушені були покинути 160 тис. мігрантів

Кількість людей, вимушених покинути свої будинки на південному заході Сирії в результаті двотижневої ескалації бойових дій, зросла до 270 тис. чоловік. Про це повідомив йорданський представник ООН у справах біженців Мохаммад Хаваре, передає Reuters.

Представник ООН зазначив, що тільки за минулий тиждень неспокійний регіон вдалося покинути 160 тис. осіб, які переховувалися від масштабних бомбардувань в селах та районах поблизу кордонів з Ізраїлем і Йорданією.

"Наше останнє оновлення показує, що число переміщених осіб на півдні Сирії перевищила 270 тис. осіб", - сказав Хаваре.

У своїй доповіді ООН попереджає про гуманітарну катастрофу на південному заході Сирії, викликаної бойовими діями, які активізувалися після наступу військ глави держави Башара Асада, підтримуваного російською армією.

У той же час Йорданія, яка прийняла на свою територію понад півмільйона переміщених сирійців з початку війни, і Ізраїль заявили, що не відкриють свої кордони для біженців. Йорданія домовилася провести переговори з РФ з метою зупинити наступ.

Відзначається, що сам регіон бойових зіткнень досить політично вразливим, оскільки розташований у так званій "гарячій точці", поблизу Ізраїлю і Йорданії. Крім того, існує угода про "деескалації" між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росії.

Президент Сирії Башар Асад неодноразово обіцяв повернути "кожен дюйм" прикордонних з Йорданією та Ізраїлем частин Сирії, зокрема окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Сполучені Штати раніше заявили, що приймуть "належні заходи" у відповідь на порушення сирійським урядом перемир'я, але повстанці заявили, що США не обіцяли їм ніякої військової підтримки.

Нагадаємо, на минулі вихідні королівські військово-повітряні сили Великобританії завдали потужного авіаудару по сирійським урядовим військам у районі Аль-Танф на півдні країни, неподалік від кордону з Іраком і Йорданією.