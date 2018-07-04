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Сирійська опозиція поновила переговори з РФ про мирне врегулювання

НовиниПолітика    04.07.2018 - 05:45
Фото: Сирія (UNICEF)
Фото: Сирія (UNICEF)

У вівторок повстанці дали відповідь на висунуті раніше вимоги Росії

У Сирії почався новий раунд переговорів між повстанцями та представниками російської армії про укладення мирної угоди на півдні країни. Про це повідомив представник опозиційних сил Ібрагім Джабаві, передає Reuters.

Росія розраховує, що повстанці складуть зброю і дозволять російській військовій поліції заходити в утримувані ними міста.

У вівторок переговорники від сирійської опозиції дали російським військовим свою "відповідь на список вимог", висунутий у суботу, 30 червня.

За даними джерел у дипломатичних колах, повернутися до переговорів повстанців змусила Йорданія, яка намагається запобігти подальше ому насильству в сусідній з нею Сирії і зростанню кількості біженців.

Нагадаємо, після першого раунду переговорів із російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії, який відбувся 30 червня, представники сирійської опозиції заявили про їх провал.

Повстанці відхилили вимоги Кремля здатися, назвавши запропонований РФ варіант "принизливим".

 

Через ескалацію конфлікту кількість біженців з Сирії зросла до 270 тис. осіб, - ООН Британські ВПС нанесли авіаудар по урядовим військам в Сирії
Теги публікації: Російська Федерація, повстанцы, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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