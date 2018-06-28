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Інтерв'ю

Війська Асада за підтримки РФ завдали авіаударів на півдні Сирії, загинуло 46 людей

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 13:14
Іллюстративне фото: Сиіия (rfsmediaoffice.com)
Іллюстративне фото: Сиіия (rfsmediaoffice.com)

Серед загиблих діти

У Сирії авіаудари проурядових військ вбили 46 осіб, зокрема дітей, на півдні країни в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа. Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

Так, за даними спостерігачів, проурядова авіація здійснила 55 рейдів, атакуючи 4 міста.

Напередодні стало відомо, що сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.

Як зазначається, захоплена зона включає в себе Бусра Аль-Харір, який став мішенню масованих бомбардувань авіації Росії та режиму протягом декількох днів.

Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військові літаки Асада або РФ розбомбили три лікарні на півдні Сирії.

Також додамо, що російська авіація відновила бомбардування на півдні Сирії.
 

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Теги публікації: Російська Федерація, авіаудари, Башар Асад, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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