Війська Асада за підтримки РФ завдали авіаударів на півдні Сирії, загинуло 46 людей

Серед загиблих діти

У Сирії авіаудари проурядових військ вбили 46 осіб, зокрема дітей, на півдні країни в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа. Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

Так, за даними спостерігачів, проурядова авіація здійснила 55 рейдів, атакуючи 4 міста.

Напередодні стало відомо, що сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.

Як зазначається, захоплена зона включає в себе Бусра Аль-Харір, який став мішенню масованих бомбардувань авіації Росії та режиму протягом декількох днів.

Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військові літаки Асада або РФ розбомбили три лікарні на півдні Сирії.

Також додамо, що російська авіація відновила бомбардування на півдні Сирії.

