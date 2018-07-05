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Інтерв'ю

Сили Асада і РФ завдали по Сирії 600 авіаударів

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 17:05
Іллюстративне фото (facebook.com RFSmediaOffice1)
Іллюстративне фото (facebook.com RFSmediaOffice1)

Після авіаударів по Сирії 330 тис. людей вже втекли з країни

Армія Асада за підтримки російських сил завдала принаймні 600 авіаударів за останні 15 годин по території провінції Дар'а, яка контролюється сирійськими повстанцями. Про це йдеться в даних Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє DW.

Так, переговори про перемир'я в провінції Дар'а між сирійськими повстанцями та російськими військовими завершилися безрезультатно. Сусідня Йорданія, яка виступала ініціатором переговорів щодо перемир’я, назвала своїм пріоритетом запобігання гуманітарній катастрофі на півдні Сирії поблизу свого кордону.

Як зазначається, Дар'а залишається одним з останніх регіонів, який після семи років громадянської війни в Сирії контролюють повстанці.

Наступ сирійської армії в провінції Дар'а розпочався 19 червня. З того часу, за даними ООН, до 330 тисяч людей змушені були рятуватися втечею.

Уряд Йорданії, де перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. Натомість, ООН закликав йорданський уряд впустити утікачів від бойових дій.

 

Нагадаємо, що вчора, 4 липня повідомлялось, що сирійська опозиція поновила переговори з РФ про мирне врегулювання.

Також у ООН зазначили, що через ескалацію конфлікту кількість біженців з Сирії зросла до 270 тис. осіб.

Варто додати, що 28 червня у Сирії авіаудари проурядових військ вбили 46 осіб, зокрема дітей.

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Теги публікації: Російська Федерація, авіаудари, Башар Асад, Сирія, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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