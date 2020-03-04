Силы Асада пытались сбить самолет Турции комплексом С-200

Силы режима сирийского президента Башара Асада совершили попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Masdar News.

По данным издания, правительственные военные нацелили зенитный ракетный комплекс С-200 на турецкий истребитель. Однако информация о том, попала ли ракета в цель, не поступала к изданию.

Отмечается, что турецкий истребитель F-16, вероятно, смог уклониться от ракетного удара и вернулся в свое воздушное пространство.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 марта режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат в воздухе над провинцией Идлиб. При этом режим Асада потерял два бомбардировщика Су-24.

Также РБК-Украина писало, что 3 марта турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель режима Башара Асада. В турецком оборонном ведомстве заявили, что был сбит истребитель типа L-39.

Кроме того, 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля был сбит вертолет Ми-8 армии режима Асада. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.