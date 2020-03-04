Сили Асада намагалися збити літак Туреччини комплексом С-200

Сили режиму сирійського президента Башара Асада здійснили спробу збити винищувач F-16 Військово-повітряних сил Туреччини у провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Masdar News.

За даними видання, урядові військові націлили зенітний ракетний комплекс С-200 на турецький винищувач. Однак інформація про те, чи потрапила ракета в ціль, не надходила до видання.

Зазначається, що турецький винищувач F-16, ймовірно, зміг ухилитися від ракетного удару та повернувся у свій повітряний простір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 березня режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат у повітрі над провінцією Ідліб. При цьому режим Асада втратив два бомбардувальники Су-24.

Також РБК-Україна писало, що 3 березня турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Башара Асада. У турецькому оборонному відомстві заявили, що було збито винищувач типу L-39.

Крім того, 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля був збитий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Ще один асадівський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.