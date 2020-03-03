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Турция в Сирии сбила еще один самолет Асада

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 12:57
Турция в Сирии сбила еще один самолет Асада
Фото: истребитель типа L-39 (AlbatrosbyBernard Spragg)

Сбит истребитель типа L-39

Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель, принадлежавший режиму Башара Асада. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Сообщается, что в рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, который принадлежит режиму Асада.

Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Также РБК-Украина писало, об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

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