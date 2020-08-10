Силовики опустили щиты еще в трех городах Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Силовики не трогают демонстрантов в Пинске, Бобруйске и Новополоцке

В трех городах Беларуси силовики не разгоняют толпы демонстрантов. Силовики опустили щиты в Пинск, Бобруйск и Новополоцке.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

В Новополоцке демонстранты подошли к кордонам силовиков и скандируют "Милиция с народом", а в Пинске глава районного исполкома вышел на переговоры с протестующими.

В то же время в Минске продолжают столкновения между протестующими и ОМОНовцами. В ход идут светошумовые гранаты и резиновые пули.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на выборах президента; по данным экзит-полов и ЦИК, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу с более 80% поддержки.

Кроме того, в Минске на улице Веры Хоружей слышны мощные взрывы; улица находится нескольких километрах от эпицентра протестов.

На фоне протестов в Беларуси совместное заявление сделали президенты Литвы и Польши, которые призвали белорусские власти воздержаться от насилия.