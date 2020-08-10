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Силовики опустили щити ще у трьох містах Білорусі

Білорусь, Понеділок 10 серпня 2020 00:49
Силовики опустили щити ще у трьох містах Білорусі
Фото: протести у Білорусі (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Силовики не чіпають демонстрантів у Пинську, Бобруйську та Новополоцьку

У трьох містах Білорусі силовики не розганяють натовпи демонстрантів. Силовики опустили щити у Пинську, Бобруйську та Новополоцьку.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

У Новополоцьку демонстранти підійшли до кордонів силовиків та скандують "Міліція з народом", а у Пинську глава районного виконкому вийшов на переговори з протестувальниками.

В той самий час у Мінську продовжують зіткнення між протестувальниками та ОМОНівцями. В хід йдуть світлошумові гранати та гумові кулі.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі спалахнули після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів та ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенка отримує перемогу з понад 80% підтримки.

Крім того, у Мінську на вулиці Віри Хоружої чутно потужні вибухи; вулиця знаходиться декількох кілометрах від епіцентру протестів.

На тлі протестів у Білорусі спільну заяву зробили президенти Литви та Польщі, які закликали білоруську владу утриматися від насильства.

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