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В Минске произошли мощные взрывы

Минск, Понедельник 10 августа 2020 00:41
В Минске произошли мощные взрывы
Фото: протесты в Беларуси (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

На улице Веры Хоружей в Минске слышны выстрелы и взрывы гранат

В Минске сейчас проходят массовые протесты. Произошли несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает NEXTA Live.

На улице Веры Хоружей в Минске слышны выстрелы и взрывы гранат. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов.

Кроме того, между митингующими и милицией происходят столкновения.

Отметим, для разгона протестующих в Минске используется вода и светошумовые гранаты, люди разбегаются.

Напомним, в стране проходят массовые протесты после того, как стало известно, что по предварительным результатам выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Кроме того, в Минске в ходе протестов начались столкновения между правоохранителями и протестующими.

РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением на фоне протестов, призвав белорусские власти соблюдать основные демократические стандарты.

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