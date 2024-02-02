Силовики Литви заговорили про збільшення загроз з боку емігрантів із Білорусі

Різке збільшення потоку іммігрантів із Білорусі до Литви створює додаткові загрози та ризики для нацбезпеки країни.

Про це заявив Департамент державної безпеки Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Департамент державної безпеки не коментує окремі випадки, але зазначає, що неодноразово попереджав про ризики та загрози, пов'язані з різким збільшенням потоку емігрантів із Білорусі", - йдеться в заяві.

Не виключено, що дехто з тих, хто надає дані державним установам, намагається приховати інформацію про свою службу або трудові відносини.

Білорусь може вербувати агентів

Розвідслужба Литви уточнює, що більшість мігрантів із Білорусі - економічні мігранти, і лише частина білорусів, які мешкають у Литві, бере участь у різних опозиційних заходах.

"Це відкриває перед білоруськими спецслужбами можливості для розширення своєї діяльності та використання лояльних режиму осіб проти інтересів Литви", - заявили в Департаменті.

Скільки білорусів загрожує Литві

Департамент повідомив, що торік він провів загалом 121 577 оцінок загроз, які походять від іноземців, а стосовно 1415 осіб надав у Департамент міграції висновки про те, що їхнє проживання в Литві становить загрозу безпеці держави.

Близько 80% цих осіб є громадянами Білорусі, і більшість із них пов'язані з режимом Олександра Лукашенка.

"Серед тих білорусів, проживання яких у Литві становить загрозу безпеці, приблизно 60% працювали в системі внутрішніх справ або державних установах, приблизно 30% служили у збройних силах, до 10% працювали у військовій промисловості або на інших стратегічних об'єктах", - зазначили в Департаменті.

За інформацією розвідслужби, висновки про загрозу, яку становлять іноземні громадяни для безпеки держави, робляться з урахуванням наявної розвідувальної інформації та інших даних.

Позиція Литви щодо санкцій проти Білорусі

Нещодавно глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Також на початку року Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

А ще в листопаді стало відомо, що Литва штрафуватиме за недотримання міжнародних і національних санкцій.