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Литва ввела обмеження проти директора санаторію, яким користувався Лукашенко

П'ятниця 05 січня 2024 19:48
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Литва ввела обмеження проти директора санаторію, яким користувався Лукашенко Архівне фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва позбавила посвідки на проживання директора санаторію "Білорусь" Іллі Єпіфанова, яким користується білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

Зазначається, що прикордонники забрали в нього посвідку на проживання, коли він виїжджав із Литви до Білорусі.

Силовики посилалися на рішення Міграційної служби Литви. Це сталося 22 грудня. Єпіфанов заявив, що про анулювання посвідки на проживання йому повідомили усно.

Санаторій "Білорусь" належав Управлінню справами Лукашенка і потрапив під санкції. Пізніше його було передано під контроль іншого відомства. Він розташований у Друскениках.

Санкції проти Білорусі

У грудні Британія ввела санкції проти силовиків Ірану та Білорусі за порушення прав людини.

Також на початку грудня США ввели санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь у депортації українських дітей.

Нещодавно уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.

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Олександр Лукашенко Білорусь Литва
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