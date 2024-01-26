Країни Балтії домовилися про єдине застосування санкцій проти РФ і Білорусі

Глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського союзу проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Ця угода підтверджує декларацію, підписану прем'єр-міністрами країн Балтії 20 грудня минулого року.

Митні органи країн Балтії домовилися посилити контроль за санкційними товарами, що експортуються в Росію і Білорусь або прямують транзитом через них у треті країни.

Тепер силовики можуть вимагати декларацію від виробника товару.

13-й пакет санкцій проти РФ

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.