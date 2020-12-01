Сильный мокрый снег: в Киеве прогнозируют ухудшение погоды

Фото: заснеженная улица в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве сегодня прогнозируют осложнение погодных условий во второй половине дня. Синоптики предупреждают о мокром снеге.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В столице сегодня, по прогнозу синоптиков, ожидается понижение температуры от +1 до -2 градусов.

Кроме того, после 15:00 в Киеве ожидают усиления мокрого снега.

Напомним, в ночь на 1 декабря в некоторых областях Украины ухудшились погодные условия. Непогода вызвала обесточивание населенных пунктов и заблокировала движение на дорогах.

Как писало РБК-Украина, утром из-за непогоды без электроснабжения были более полусотни населенных пунктов в трех областях страны.

Кроме того, сегодня мокрый снег прогнозировали в 9 областях Украины. На большинстве территории страны будут наблюдаться заморозки.

Добавим, по прогнозу Гидрометцентра, погода в первые дни декабря будет снежной и холодной. Ночная температура воздуха местами опустится до -10 градусов.