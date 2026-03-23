Сильно модернізований. ГУР розкрило деталі дрона, яким РФ атакувала центр Києва

Російські війська 16 березня атакували центр Києва дроном типу "Ланцет", який останнім часом був суттєво модернізований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.
За даними ГУР, рештки дрона, збитого над Києвом 16 березня, були ідентифіковані саме як "Ланцет", що може свідчити про модернізацію противником цього БпЛА, основним призначенням якого раніше було ураження техніки та вогневих позицій на тактичній та оперативній глибинах.
"Ланцет", або"Изделие-51" – це один із найбільш застосовуваних ударних БпЛА противника виробництва Zala Aero Group, пов’язаної з концерном "Калашніков".
"Скальпель” – це менш відомий виріб розробки конструкторського бюро "Восток", який через Х-подібну конструкцію крил називають "меншим братом" "Ланцета".
Повідомляється, що обидва дрони наводяться оператором у режимі реального часу, однак в "Ланцеті" противник намагається впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту, зокрема рішень на базі Nvidia Jetson.
Загалом у межах оновлення ідентифіковано 62 електронні компоненти у складі "Ланцета" та "Скальпеля". Більшість із них мають іноземне походження – передусім зі США, а також зі Швейцарії та Китаю.
"Застосовані сьогодні проти України технології становлять потенційну загрозу й для інших регіонів світу. Публікація таких даних покликана сприяти обмеженню доступу агресора до сучасних технологій", - додали у ГУР.
Нагадаємо, в понеділок, 16 березня, окупанти атакували Київ ударними дронами. Один з безпілотників, "Ланцет", долетів до самого центру Києва і впав на майдані Незалежності.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що не виключено, що росіяни скинули ці уламки дрона з ШІ, оскільки такий дрон не міг долетіти до Києва з території країни-агресорки.
Згодом стало відомо, що Росія запустила по Києву 40 дорогих безпілотників "Ланцет" лише для того, щоб показати росіянам уламки цих дронів у столиці України. При цьому шансів долетіти у них абсолютно не було.