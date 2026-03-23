Сильно модернизированный. ГУР раскрыло детали дрона, которым РФ атаковала центр Киева

По данным ГУР, остатки дрона, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "Ланцет", что может свидетельствовать о модернизации противником этого БпЛА, основным назначением которого ранее было поражение техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах.

"Ланцет", или "Изделие-51" - это один из наиболее применяемых ударных БПЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников".

"Скальпель" - это менее известное изделие разработки конструкторского бюро "Восток", который из-за Х-образной конструкции крыльев называют "меньшим братом" "Ланцета".

Сообщается, что оба дрона наводятся оператором в режиме реального времени, однако в "Ланцете" противник пытается внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson.

Компоненты "Ланцета"

Всего в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "Ланцета" и "Скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение - прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая.

"Примененные сегодня против Украины технологии представляют потенциальную угрозу и для других регионов мира. Публикация таких данных призвана способствовать ограничению доступа агрессора к современным технологиям", - добавили в ГУР.