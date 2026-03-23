RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сильно модернизированный. ГУР раскрыло детали дрона, которым РФ атаковала центр Киева

09:45 23.03.2026 Пн
2 мин
Что известно о дроне, которым россияне пытались атаковать Киев 16 марта?
aimg Константин Широкун
Фото: ГУР раскрыло детали дрона, которым РФ атаковала центр Киева (mil.in.ua)

Российские войска 16 марта атаковали центр Киева дроном типа "Ланцет", который в последнее время был существенно модернизирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: "Шансов - ноль": Флеш объяснил, зачем РФ потратила 40 "Ланцетов" для атаки Киева

По данным ГУР, остатки дрона, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "Ланцет", что может свидетельствовать о модернизации противником этого БпЛА, основным назначением которого ранее было поражение техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах.

"Ланцет", или "Изделие-51" - это один из наиболее применяемых ударных БПЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников".

"Скальпель" - это менее известное изделие разработки конструкторского бюро "Восток", который из-за Х-образной конструкции крыльев называют "меньшим братом" "Ланцета".

Сообщается, что оба дрона наводятся оператором в режиме реального времени, однако в "Ланцете" противник пытается внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson.

Компоненты "Ланцета"

Всего в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "Ланцета" и "Скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение - прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая.

"Примененные сегодня против Украины технологии представляют потенциальную угрозу и для других регионов мира. Публикация таких данных призвана способствовать ограничению доступа агрессора к современным технологиям", - добавили в ГУР.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 16 марта, оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Один из беспилотников, "Ланцет", долетел до самого центра Киева и упал на майдане Независимости.

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко отметил, что не исключено, что россияне сбросили эти обломки дрона с ИИ, поскольку такой дрон не мог долететь до Киева с территории страны-агрессора.

Впоследствии стало известно, что Россия запустила по Киеву 40 дорогих беспилотников "Ланцет" только для того, чтобы показать россиянам обломки этих дронов в столице Украины. При этом шансов долететь у них совершенно не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
