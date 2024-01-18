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Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується

Україна, Четвер 18 січня 2024 07:00
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Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується Фото: погода 18 січня буде з дощем та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 18 січня, буде з дощем та шквальним вітром. У більшості областей вдень плюсова температура, а вночі місцями сильний мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом. На Закарпатті очікуються сильні дощі. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах місцями шквали до 25 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від +1 до +5, вночі -6 -17 градусів (у Чернігівській та Сумській областях найбільші морози);
  • на сході: вдень 0 +3, а вночі -6 -15 градусів;
  • на півдні: вдень від +6 до +8, вночі до +2 градусів;
  • на заході: вдень+3 +8, а вночі від +1 до -5 градусів;
  • у центрі: вдень +4 +7, вночі -2 -7 градусів.

Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень дощ, а вночі можливий сніг. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, прогнозуються шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +3 +5 градусів, а вночі -6 -8 градусів.

Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози. Потім до України прийшло відносне потепління. Але вже з 17 січня синоптики знову попередили про морози до -15 градусів.

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