Сильний вітер та дощ: погода в Україні сьогодні знову зіпсується

Погода в Україні сьогодні, 18 січня, буде з дощем та шквальним вітром. У більшості областей вдень плюсова температура, а вночі місцями сильний мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом. На Закарпатті очікуються сильні дощі. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах місцями шквали до 25 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від +1 до +5, вночі -6 -17 градусів (у Чернігівській та Сумській областях найбільші морози);

на сході: вдень 0 +3, а вночі -6 -15 градусів;

на півдні: вдень від +6 до +8, вночі до +2 градусів;

на заході: вдень+3 +8, а вночі від +1 до -5 градусів;

у центрі: вдень +4 +7, вночі -2 -7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень дощ, а вночі можливий сніг. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, прогнозуються шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +3 +5 градусів, а вночі -6 -8 градусів.