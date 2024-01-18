ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится

Украина, Четверг 18 января 2024 07:00
UA EN RU
Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится Фото: погода 18 января будет с дождем и шквалами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 18 января, будет с дождем и шквальным ветром. В большинстве областей днем плюсовая температура, а ночью местами сильный мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в Украине дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом. На Закарпатье ожидаются сильные дожди. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах местами шквалы до 25 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере: днем от +1 до +5, ночью -6 -17 градусов (в Черниговской и Сумской областях сильные морозы);
  • на востоке: днем 0 +3, а ночью -6 -15 градусов;
  • на юге: днем от +6 до +8, ночью до +2 градусов;
  • на западе: днем +3 +8, а ночью от +1 до -5 градусов;
  • в центре: днем +4 +7, ночью -2 -7 градусов.

Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, днем дождь, ночью возможен снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, прогнозируются шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +3 +5 градусов, а ночью -6 -8 градусов.

Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится

Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдали сильные морозы. Затем в Украину пришло относительное потепление. Но уже с 17 января синоптики снова предупредили о морозах до -15 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
РФ выпустила по Украине десятки "шахедов" и ракеты: сколько целей сбила ПВО
РФ выпустила по Украине десятки "шахедов" и ракеты: сколько целей сбила ПВО
DAILY
Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен