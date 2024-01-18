Сильный ветер и дождь: погода в Украине сегодня снова испортится

Погода в Украине сегодня, 18 января, будет с дождем и шквальным ветром. В большинстве областей днем плюсовая температура, а ночью местами сильный мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем в Украине дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом. На Закарпатье ожидаются сильные дожди. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах местами шквалы до 25 м/с.

Столбики термометров покажут:

на севере: днем от +1 до +5, ночью -6 -17 градусов (в Черниговской и Сумской областях сильные морозы);

на востоке: днем 0 +3, а ночью -6 -15 градусов;

на юге: днем от +6 до +8, ночью до +2 градусов;

на западе: днем +3 +8, а ночью от +1 до -5 градусов;

в центре: днем +4 +7, ночью -2 -7 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, днем дождь, ночью возможен снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, прогнозируются шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +3 +5 градусов, а ночью -6 -8 градусов.