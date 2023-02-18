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Сильний вітер протримається й завтра. Синоптики дали прогноз

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 19 лютого, в Україні очікуються дощі та сніг, місцями сильні. Також, але не повсюдно, очікуються пориви вітру, в Карпатах до 30 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ; на решті території місцями невеликі опади.

Ожеледиця і вітер

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

Як повідомлялось, у Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від походів в гори. Окрім того, у Львівській області від вітру падають дерева.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували в Україні сильні пориви вітру, в Карпатах до 40 м\с.

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