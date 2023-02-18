ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карпати засипає снігом: туристів просять відмовитись від походу в гори

Новость на русском →
Субота 18 лютого 2023 09:57
Карпати засипає снігом: туристів просять відмовитись від походу в гори Фото: у Карпатах 18 лютого погіршилася погода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від виходу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.

"Рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я! Станом на 08:00, 18.02 2023 на м. Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 22 м/с., з поривами до 25 м/с. , хуртовина, падає сніг, температура повітря -5°С", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Карпати засипає снігом: туристів просять відмовитись від походу в гори

Фото: погода у Карпатах погіршилася (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 18 лютого в Україні очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах до 40 м\с. Також у деяких регіонах температура опуститься до -12 градусів.

Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у другій половині лютого та на початку весни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайпті на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Снігопад Карпаты
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений