Сильный ветер продержится и завтра. Синоптики дали прогноз

Осадки

Облачно с прояснениями. В южной части, западных и Винницких областях умеренный дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории местами небольшие осадки.

Гололедица и ветер

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла.

Как сообщалось, в Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы. Кроме того, во Львовской области от ветра падают деревья.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали в Украине сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с.