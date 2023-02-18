ua ru
Сб, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Субота 18 лютого 2023 07:00
Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах до 40 м/с. Температура опуститься до -12 градусів, також не обійдеться без сильних снігопадів та дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади та температура повітря

"Хмарно. У західних областях дощ, на Закарпатті значний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах значний сніг, температура вночі та вдень близько 0°", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, на решті території:

  • мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях значний сніг;
  • температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла;
  • у східних областях та на Сумщині вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

Ожеледиця та вітер

На Лівобережжі та в Карпатах, вночі в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Погода не позаздриш. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений