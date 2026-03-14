Сильний вітер принесе похолодання? У яких регіонах зіпсується погода завтра

У неділю, 15 березня, погода в Україні буде переважно сонячною та сухою, проте сильний вітер на півдні та заході може завдати клопоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр і синоптикиню Наталку Діденко .

15 березня в країні очікується суха погода без опадів. Хмарності майже не буде. Вітер - південно-східний та східний, 7-12 м/с.

На південному сході, а також вночі в західних областях - пориви до 15-20 м/с.

Температура: вдень тепло, вночі - до морозу

За даними синоптиків, вночі по всій країні від 3° тепла до 2° морозу. Вдень очікується від 8 до 13° тепла.

На заході та півдні буде трохи тепліше - до +17°. Ранки та ночі залишаються холодними.

Фото: у неділю, 15 березня, повітря прогріється до +13 (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві 15 березня

У неділю у столиці теж не очікується опадів. За даними Укргідрометцентру, вночі близько 0°, вдень - +10+12°. Вітер помірний, але часом поривчастий.

"Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря", - прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з УкрГМЦ, уже 18 березня буде значно холодніше. Зокрема, вдень очікується від +5 на сході до +15 у Карпатах.