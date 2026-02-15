Сильний сніг, вітер та хуртовини: частину України завтра накриє негода

Завтра в Україні буде хмарно. Вночі у західних областях помірний, у Вінницькій та Житомирській областях помірний, місцями значний сніг. У більшості північних областей значний сніг, хуртовина.

На решті території мокрий сніг та дощ, у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу. Вдень невеликий сніг, на сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів).

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини.

Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу, у Києві вночі та вдень 7-9° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

16 лютого вночі у Київській та Чернігівській областях значний сніг, у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ. І рівень небезпечності, жовтий.

В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини. І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.