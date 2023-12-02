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Сильний сніг та ожеледиця. Мешканців західних областей закликали завтра залишатися вдома

Україна, Субота 02 грудня 2023 15:34
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Сильний сніг та ожеледиця. Мешканців західних областей закликали завтра залишатися вдома Фото: на західній та північній частині України завтра очікується сніг та ожеледиця (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На західній та північній частині України завтра, 3 грудня, очікується сніг та ожеледиця. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю без потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За даними Білошицького, завтра, 3 грудня, вночі в районі Карпат, на Волині та в Рівненській області очікується значний сніг.

"У західних і північних областях на дорогах ожеледиця! Краще перечекайте негоду вдома!", - сказав він.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції також звернув увагу перевізників пасажирів і вантажів.

"Прошу звернути особливу увагу на дане повідомлення і спланувати маршрути відповідно, аби не створити можливі затори та перешкоди снігоприбиральній техніці!", - додав Білошицький.

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Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, а також у Харківській та Полтавській областях.

Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

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