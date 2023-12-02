Сильный снег и гололедица. Жителей западных областей призвали завтра оставаться дома

На западной и северной части Украины завтра, 3 декабря, ожидается снег и гололедица. Местных жителей просят не выходить на улицу без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По данным Билошицкого, завтра, 3 декабря, ночью в районе Карпат, на Волыни и в Ровенской области ожидается значительный снег.

"В западных и северных областях на дорогах гололедица! Лучше переждите непогоду дома!", - сказал он.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции также обратил внимание перевозчиков пассажиров и грузов.

"Прошу обратить особое внимание на данное сообщение и спланировать маршруты соответственно, чтобы не создать возможные пробки и препятствия снегоуборочной технике!", - добавил Билошицкий.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, на севере, а также в Харьковской и Полтавской областях.

Кроме того, Киев покроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Также известно, что из-за непогоды и обесточивания ряд поездов курсируют с задержками.

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