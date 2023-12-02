Погода буде контрастною. Україну сьогодні накриє атмосферний фронт
Сьогодні, 2 грудня, атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вдень температура повітря максимально підніметься до +16 градусів, хоча і буде дуже контрастною в залежності від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Зокрема, за словами синоптика, вдень атмосферний фронт "підтягнеться" північніше і тому опади очікуються лише на заході, півночі, в Харківській та Полтавській областях.
"На решті території України завтра опадів вдень не передбачається", - констатувала вона.
При цьому, температура повітря буде сьогодні дуже контрастною: від -3 градусів на півночі, до +14...+16 градусів на півдні.
"У центральній частині +1...+7 градусів, на сході +4...+9, лише на Харківщині близько 0, на півдні +10....+16 градусів", - конкретизувала синоптик.
У Києві очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація - налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень близько 0.
Погода завтра в Україні
У неділю, 3 грудня, дуже тепло буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях, до +10....+15 градусів.
У більшості центральних областей +2...+8 градусів. У західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько 0. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 м/с. Детальніше про погоду в неділю, 3 грудня – у матеріалі РБК-Україна.
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