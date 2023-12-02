Погода буде контрастною. Україну сьогодні накриє атмосферний фронт

Сьогодні, 2 грудня, атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вдень температура повітря максимально підніметься до +16 градусів, хоча і буде дуже контрастною в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Зокрема, за словами синоптика, вдень атмосферний фронт "підтягнеться" північніше і тому опади очікуються лише на заході, півночі, в Харківській та Полтавській областях.

"На решті території України завтра опадів вдень не передбачається", - констатувала вона.

При цьому, температура повітря буде сьогодні дуже контрастною: від -3 градусів на півночі, до +14...+16 градусів на півдні.

"У центральній частині +1...+7 градусів, на сході +4...+9, лише на Харківщині близько 0, на півдні +10....+16 градусів", - конкретизувала синоптик.

У Києві очікується сніг, мокрий сніг, вдень можливий льодяний дощ. На дорогах буде складна ситуація - налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вдень близько 0.

Погода завтра в Україні

У неділю, 3 грудня, дуже тепло буде на півдні, сході, в Дніпропетровській та Полтавській областях, до +10....+15 градусів.

У більшості центральних областей +2...+8 градусів. У західних та північних областях температура повітря коливатиметься близько 0. Вітер 3 грудня посилиться до штормових поривів, до 15-20 м/с. Детальніше про погоду в неділю, 3 грудня – у матеріалі РБК-Україна.