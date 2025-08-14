На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб

Нагадаємо, 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області. Того ж дня росіяни розповідали про атаку безпілотників на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край).

Також 10 серпня, в рамках спецоперації Головного управління розвідки України, було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка".