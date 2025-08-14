UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб

Фото: НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" (росЗМІ)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда. На підприємстві спалахнули сильні пожежі, подробиці наслідків уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Попадання ударних безпілотників спричинило масштабні пожежі.

Чому це важливо

Волгоградський НПЗ - найбільший виробник палива в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічно тут переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в країні. Завод випускає дизель, бензин і авіаційне паливо, критично важливі для постачання військ РФ.

 

 

Нагадаємо, 13 серпня українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Унечі Брянської області. Того ж дня росіяни розповідали про атаку безпілотників на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край).

Також 10 серпня, в рамках спецоперації Головного управління розвідки України, було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВолгоградНПЗЛУКОЙЛ-УкраинаАтака дронів