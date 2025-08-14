На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб

Напомним, 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области. В тот же день россияне рассказывали об атаке беспилотников на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).

Также 10 августа, в рамках спецоперации Главного управления разведки Украины, был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".