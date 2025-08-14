RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб

Фото: НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда. На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу ООО  "Лукойл-Волгограднефтепереработка ".

Попадание ударных беспилотников вызвало масштабные пожары. 

Почему это важно

Волгоградский НПЗ - крупнейший производитель топлива в Южном федеральном округе РФ. Ежегодно здесь перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в стране. Завод выпускает дизель, бензин и авиационное топливо, критически важные для снабжения войск РФ.

 

Напомним, 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области. В тот же день россияне рассказывали об атаке беспилотников на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).

Также 10 августа, в рамках спецоперации Главного управления разведки Украины, был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолгоградНПЗЛУКОЙЛ-УкраинаАтака дронов