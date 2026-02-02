ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

Понеділок 02 лютого 2026 07:00
UA EN RU
Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 2 лютого, очікується мороз до - 18 градусів, опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується холодна погода, без опадів. Температура вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18° морозу, у Києві 14-16° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Європі потрібен прямий діалог з Росією: у МЗС Франції назвали причину
Європі потрібен прямий діалог з Росією: у МЗС Франції назвали причину
Аналітика
"Ніхто нікуди не поїде". Репортаж з Троєщини, де люди живуть без опалення
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Ніхто нікуди не поїде". Репортаж з Троєщини, де люди живуть без опалення