Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 2 лютого, очікується мороз до - 18 градусів, опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні очікується холодна погода, без опадів. Температура вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті 0-5° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 13-18° морозу, у Києві 14-16° морозу.