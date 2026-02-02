Сильные морозы по всей Украине: какой будет погода сегодня
В Украине сегодня, 2 февраля, ожидается мороз до - 18 градусов, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается холодная погода, без осадков. Температура днем 13-18° мороза; на юге и юго-востоке 6-11° мороза; в Крыму и на Закарпатье 0-5° мороза.
На дорогах местами гололед. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается холодная без осадков погода. На дорогах местами гололед. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 13-18° мороза, в Киеве 14-16° мороза.
Прогнозы на февраль
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.
Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.
Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.