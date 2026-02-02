Сильные морозы по всей Украине: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня, 2 февраля, ожидается мороз до - 18 градусов, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине ожидается холодная погода, без осадков. Температура днем 13-18° мороза; на юге и юго-востоке 6-11° мороза; в Крыму и на Закарпатье 0-5° мороза.

На дорогах местами гололед. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается холодная без осадков погода. На дорогах местами гололед. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 13-18° мороза, в Киеве 14-16° мороза.