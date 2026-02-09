Сильні морози повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 9 лютого, у всіх регіонах знову похолоднішає - вдень очікується до - 12 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Очікується зниження температури до 7-12° морозу вдень; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 3-8° морозу; на Закарпатті 1-6° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

По області температура вдень 7-12° морозу, у Києві 8-10° морозу.

Синоптики оголосили в Україні I рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

