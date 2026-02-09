Сильні морози повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 9 лютого, у всіх регіонах знову похолоднішає - вдень очікується до - 12 градусів морозу.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Очікується зниження температури до 7-12° морозу вдень; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 3-8° морозу; на Закарпатті 1-6° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
По області температура вдень 7-12° морозу, у Києві 8-10° морозу.
Синоптики оголосили в Україні I рівень небезпечності (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Прогнози на лютий
За прогнозами синоптиків, погода в Україні на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів.
Крім того, метеорологи розповіли про кліматичні особливості лютого та дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.