Сильные морозы возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 9 февраля, во всех регионах снова похолодает - днем ожидается до - 12 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололед.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Ожидается снижение температуры до 7-12° мороза днем; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны 3-8° мороза; на Закарпатье 1-6° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
По области температура днем 7-12° мороза, в Киеве 8-10° мороза.
Синоптики объявили в Украине I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Прогнозы на февраль
По прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.
Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.
Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.