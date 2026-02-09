ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сильные морозы возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

Понедельник 09 февраля 2026 07:00
UA EN RU
Сильные морозы возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 9 февраля, во всех регионах снова похолодает - днем ожидается до - 12 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ожидается снижение температуры до 7-12° мороза днем; на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны 3-8° мороза; на Закарпатье 1-6° тепла.

Сильные морозы возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

По области температура днем 7-12° мороза, в Киеве 8-10° мороза.

Синоптики объявили в Украине I уровень опасности (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ РвНЕНсЬКА ОБЛаСТЬ Луцьк YepHiriB Укра.нський гдрометеорологичний гίдрометео центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ a Воронеж Львив Житомир КиΪв Суми Тернопиль хМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛаСТЬ жгород род вано-Франкивськ Рранкивськ Винниця УКРАННА Полтава Xapkie ХАРКЮВСЬКА ОбЛАСТЬ Черн.вЦ Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ Днро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Луганськ, Запорижжя ЮДЕСЬКА ОБЛ ОБЛАСТЬ Донецьк Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дани AT BiikoM> Ростов-на-до 45%Пн-ш 5yxanert АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим Севастополь Краснодар»

Прогнозы на февраль

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ