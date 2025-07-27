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Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Україна , Неділя 27 липня 2025 18:30
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Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня Фото: синоптики дали прогноз погоди на останній тиждень липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні наступного тижня буде спекотною, але водночас дощовитою. У деяких областях стовпчики термометрів покажуть +37 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 28 липня, дощ з грозою накриє західні регіони. Також підмочить частину північних та центральних областей.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +25 +31 градус, вночі +19 +22 градуси;
  • на сході: вдень +29 +35 градусів, вночі +19 +23;
  • у центрі: вдень +28 +37, вночі +19 +24 градусів;
  • на півдні: вдень +35 +37 градусів, вночі +22 +24;
  • на заході: вдень +23 +25, вночі +17 +19 градусів.

Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Вівторок, 29 липня, не принесе значної зміни погоди. Хіба що грози також зачеплять і центральні області.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +25 +33 градуси, вночі +19 +22 градуси;
  • на сході: вдень +31 +37 градусів, вночі +19 +24;
  • у центрі: вдень +29 +37, вночі +19 +25 градусів;
  • на півдні: вдень +33 +37 градусів, вночі +22 +24;
  • на заході: вдень +21 +23, вночі +17 +19 градусів.

Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Вже у середу, 30 липня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише на сході - у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +23 +29 градусів, вночі +19 +22 градуси;
  • на сході: вдень +32 +37 градусів, вночі +20 +24;
  • у центрі: вдень +26 +33, вночі +21 +24 градуси;
  • на півдні: вдень +30 +36 градусів, вночі +21 +25;
  • на заході: вдень +19 +22, вночі +14 +17 градусів.

Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

У четвер, 31 липня, опади очікуються на заході та сході країни, а також у Херсонській області. За прогнозами синоптиків, температура спаде на кілька градусів.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +23 +25 градусів, вночі +14 +16 градусів;
  • на сході: вдень +29 +32 градуси, вночі +17 +22;
  • у центрі: вдень +23 +28, вночі +16 +18 градусів;
  • на півдні: вдень +26 +30 градусів, вночі +16 +18;
  • на заході: вдень +18 +22, вночі +13 +15 градусів.

Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Під кінець тижня дощі майже відступлять. У перший день серпня дощ прогнозується лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Температура повітря:

  • на півночі: вдень +23 +26 градусів, вночі +14 +18 градусів;
  • на сході: вдень +29 +33 градуси, вночі +17 +22;
  • у центрі: вдень +26 +31, вночі +14 +19 градусів;
  • на півдні: вдень +26 +33 градуси, вночі +17 +22;
  • на заході: вдень +22 +25, вночі +14 +16 градусів.

Сильні грози і спека до +37: чого чекати від погоди наступного тижня

Нагадаємо, цього тижня, 22 липня, Київ накрила сильна негода. Через шквали упав будівельний кран, у столиці фіксували справжній деревопад.

Також раніше поліція нагадала водіям про правила безпеки під час спекотної погоди.

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