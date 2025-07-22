Впав будівельний кран, зламані дерева та потоп: Київ накрив потужний ураган

Вдень вівторка, 22 липня столицю України, Київ, накрив шторм. У місті зламано дерева, затоплено вулиці та впав будівельний кран.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У мережі почала ширитись фото та відео сильної негоди у Києві. Зокрема, як повідомляє кореспондент РБК-Україна, на вулиці Глибочицькій через сильний вітер впав будівельний кран.

На фото видно, як виглядала будівля до та після негоди.



На відео видно, як вітер з дощем накриває столицю, а в якийсь момент починає падати кран. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок надзвичайної події.

Окрім цього в інших районах міста через зливу затопило вулиці та поламало дерева. На деяких вулицях рівень води піднявся настільки, що не можливо проїхати на авто.

Затримка транспорту

Через зливу у Києві спостерігається затримка громадського транспорту. Як повідомили в "Київпастранс":

затримується рух трамваїв № 15 по вул. Дмитрівська з причини падіння дерева;

затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15 по вул. Старовокзальна- вул.Жилянська - пл. Галицька в зв'язку з складними погодними умовами.

Варто зауважити, що синоптики раніше попереджали про негоду для столиці. Зокрема, у Києві було оголошено перший рівень погодної небезпеки.