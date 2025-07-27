Сильные грозы и жара до +37: чего ждать от погоды на следующей неделе
Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой, но одновременно дождливой. В некоторых областях столбики термометров покажут +37 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 28 июля, дождь с грозой накроет западные регионы. Также подмочит часть северных и центральных областей.
Температура воздуха:
- на севере: днем +25 +31 градус, ночью +19 +22 градуса;
- на востоке: днем +29 +35 градусов, ночью +19 +23;
- в центре: днем +28 +37, ночью +19 +24 градусов;
- на юге: днем +35 +37 градусов, ночью +22 +24;
- на западе: днем +23 +25, ночью +17 +19 градусов.
Вторник, 29 июля, не принесет значительного изменения погоды. Разве что грозы также затронут и центральные области.
Температура воздуха:
- на севере: днем +25 +33 градуса, ночью +19 +22 градуса;
- на востоке: днем +31 +37 градусов, ночью +19 +24;
- в центре: днем +29 +37, ночью +19 +25 градусов;
- на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +22 +24;
- на западе: днем +21 +23, ночью +17 +19 градусов.
Уже в среду, 30 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.
Температура воздуха:
- на севере: днем +23 +29 градусов, ночью +19 +22 градуса;
- на востоке: днем +32 +37 градусов, ночью +20 +24;
- в центре: днем +26 +33, ночью +21 +24 градуса;
- на юге: днем +30 +36 градусов, ночью +21 +25;
- на западе: днем +19 +22, ночью +14 +17 градусов.
В четверг, 31 июля, осадки ожидаются на западе и востоке страны, а также в Херсонской области. По прогнозам синоптиков, температура спадет на несколько градусов.
Температура воздуха:
- на севере: днем +23 +25 градусов, ночью +14 +16 градусов;
- на востоке: днем +29 +32 градуса, ночью +17 +22;
- в центре: днем +23 +28, ночью +16 +18 градусов;
- на юге: днем +26 +30 градусов, ночью +16 +18;
- на западе: днем +18 +22, ночью +13 +15 градусов.
Под конец недели дожди почти отступят. В первый день августа дождь прогнозируется только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.
Температура воздуха:
- на севере: днем +23 +26 градусов, ночью +14 +18 градусов;
- на востоке: днем +29 +33 градуса, ночью +17 +22;
- в центре: днем +26 +31, ночью +14 +19 градусов;
- на юге: днем +26 +33 градуса, ночью +17 +22;
- на западе: днем +22 +25, ночью +14 +16 градусов.
Напомним, на этой неделе, 22 июля, Киев накрыла сильная непогода. Из-за шквалов упал строительный кран, в столице фиксировали настоящий деревопад.
Также ранее полиция напомнила водителям о правилах безопасности во время жаркой погоды.
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