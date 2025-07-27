Сильные грозы и жара до +37: чего ждать от погоды на следующей неделе

Погода в Украине на следующей неделе будет жаркой, но одновременно дождливой. В некоторых областях столбики термометров покажут +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 28 июля, дождь с грозой накроет западные регионы. Также подмочит часть северных и центральных областей.

Температура воздуха:

на севере: днем +25 +31 градус, ночью +19 +22 градуса;

на востоке: днем +29 +35 градусов, ночью +19 +23;

в центре: днем +28 +37, ночью +19 +24 градусов;

на юге: днем +35 +37 градусов, ночью +22 +24;

на западе: днем +23 +25, ночью +17 +19 градусов.

Вторник, 29 июля, не принесет значительного изменения погоды. Разве что грозы также затронут и центральные области.

Температура воздуха:

на севере: днем +25 +33 градуса, ночью +19 +22 градуса;

на востоке: днем +31 +37 градусов, ночью +19 +24;

в центре: днем +29 +37, ночью +19 +25 градусов;

на юге: днем +33 +37 градусов, ночью +22 +24;

на западе: днем +21 +23, ночью +17 +19 градусов.

Уже в среду, 30 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке - в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Температура воздуха:

на севере: днем +23 +29 градусов, ночью +19 +22 градуса;

на востоке: днем +32 +37 градусов, ночью +20 +24;

в центре: днем +26 +33, ночью +21 +24 градуса;

на юге: днем +30 +36 градусов, ночью +21 +25;

на западе: днем +19 +22, ночью +14 +17 градусов.

В четверг, 31 июля, осадки ожидаются на западе и востоке страны, а также в Херсонской области. По прогнозам синоптиков, температура спадет на несколько градусов.

Температура воздуха:

на севере: днем +23 +25 градусов, ночью +14 +16 градусов;

на востоке: днем +29 +32 градуса, ночью +17 +22;

в центре: днем +23 +28, ночью +16 +18 градусов;

на юге: днем +26 +30 градусов, ночью +16 +18;

на западе: днем +18 +22, ночью +13 +15 градусов.

Под конец недели дожди почти отступят. В первый день августа дождь прогнозируется только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Температура воздуха: