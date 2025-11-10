UA

Сили спецоперацій вдарили по нафтобазі "Гвардійська" в Криму (відео)

Ілюстративне фото: у Криму під атаку потрапила нафтобаза (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники в ніч на 10 листопада атакували нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили точно в ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спецоперацій ЗСУ у Facebook.

"У ніч на 10 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було нанесено успішне ураження нафтобази ФДКУ "Гвардійський" у н.п. Кар'єрне, Сакський район, ТОТ Крим, Україна", - зазначили в Силах спецоперацій.

Безпілотники українських захисників вдарили по насосній станції на території нафтобази.

Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установи "Гвардійський" відіграє ключову роль у постачанні палива окупаційним силам у Криму. Вона підтримує роботу російських військових об'єктів і забезпечує транспортні потреби армії РФ.

У Силах спецоперацій запевнили, що продовжать подібні дії, щоб росіяни втратили здатність продовжувати наступ.

Атака 17 жовтня

Нагадаємо, 17 жовтня українські захисники вже били по федеральній державній казенній установі "Гвардійський".

Тоді ворожий об'єкт також атакували безпілотники воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Тієї ж ночі дрони ЗСУ також вдарили по нафтобазі в населеному пункті Гвардійське.

До слова, раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що вони продовжують стримувати спроби російських військ прорватися до Покровська, знищуючи невеликі групи ворога за допомогою FPV-дронів і важких бомберів.

Українські екіпажі проводять точні удари по російських військових, як вдень, так і вночі, систематично зриваючи спроби прориву.

Ці дії зміцнюють оборону міста і допомагають українським військам утримувати позиції, відбиваючи штурми окупантів.

Збройні сили УкраїниКримВійна в УкраїніАтака дронів