RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму (видео)

Иллюстративное фото: в Крыму под атаку попала нефтебаза (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил спецопераций ВСУ в Facebook.

"В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина", - отметили в Силах спецопераций. 

Беспилотники украинских защитников ударили по насосной станции на территории нефтебазы. 

Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные нужды армии РФ.

В Силах спецопераций заверили, что продолжат подобные действия, чтобы россияне потеряли способность продолжать наступление. 

Атака 17 октября

Напомним, 17 октября украинские защитники уже били по федеральному государственному казенному учреждению "Гвардейский".

Тогда вражеский объект также атаковали беспилотники воинов Сил специальных операций ВСУ.

В ту же ночь дроны ВСУ также ударили по нефтебазе в населенном пункте Гвардейское.

К слову, ранее Силы специальных операций сообщили, что они продолжают сдерживать попытки российских войск прорваться к Покровску, уничтожая небольшие группы врага с помощью FPV-дронов и тяжелых бомберов.

Украинские экипажи проводят точные удары по российским военным, как днем, так и ночью, систематически срывая попытки прорыва.

Эти действия укрепляют оборону города и помогают украинским войскам удерживать позиции, отражая штурмы оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКрымВойна в УкраинеАтака дронов