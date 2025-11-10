Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму (видео)

Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил спецопераций ВСУ в Facebook.
"В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина", - отметили в Силах спецопераций.
Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные нужды армии РФ.
В Силах спецопераций заверили, что продолжат подобные действия, чтобы россияне потеряли способность продолжать наступление.
Напомним, 17 октября украинские защитники уже били по федеральному государственному казенному учреждению "Гвардейский".
Тогда вражеский объект также атаковали беспилотники воинов Сил специальных операций ВСУ.
В ту же ночь дроны ВСУ также ударили по нефтебазе в населенном пункте Гвардейское.
К слову, ранее Силы специальных операций сообщили, что они продолжают сдерживать попытки российских войск прорваться к Покровску, уничтожая небольшие группы врага с помощью FPV-дронов и тяжелых бомберов.
Украинские экипажи проводят точные удары по российским военным, как днем, так и ночью, систематически срывая попытки прорыва.
Эти действия укрепляют оборону города и помогают украинским войскам удерживать позиции, отражая штурмы оккупантов.