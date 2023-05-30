Сили спецоперацій розповіли про засідку на росіян на острові в Херсонської області (відео)

Боєць морського центру ССО розповів, що їм було поставлено завдання висадитися на один з островів у Херсонській області, провести там зачистку та зайняти позиції.

Після того, як захисники пробули на острові пів доби, вони побачили, як прямо до них уздовж річки рухається катер. Виявилося, що це була група російських військових. Для воїнів ССО вони були як на долоні.

Оператори бойової групи миттєво відкрили щільний вогонь по противнику. При цьому росіяни були підготовані й також почали стріляти у відповідь з великокаліберного кулемета.

При цьому в українських оборонців не було жодних втрат. Водночас наші захисники одразу знищили російського командира та човняра, який вів катер. Це в подальшому підтвердили отримані розвіддані. Ворожий човен погрузився у комиші.

Після цього воїни відійшли, адже по острову могла б працювати ворожа артилерія. Через пів години після їхнього відходу росіяни дійсно відкрили вогонь.

Коли ситуація стабілізувалася, українські воїни вийшли до ворожого човна, аби повністю знищити її. Вони зробили це для того, щоб противник знову нею не заволодів.

Вилазки українських військових

Українські воїни вже виконували спеціальні завдання у Херсонській області. Нещодавно бійці Сил ССО розповіли про успішну вилазку на лівобережжя Херсонської області, під час якої захисники виявили російські позиції.

Окрім того, українські розвідники вночі пробиралися до тилу загарбників у районі тимчасово окупованої Нової Каховки. Тоді їм вдалося знищити командний пункт росіян.

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