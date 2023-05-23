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Сили спецоперацій розповіли про вилазку на лівобережжя Херсонської області

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Вівторок 23 травня 2023 19:24
Сили спецоперацій розповіли про вилазку на лівобережжя Херсонської області Ілюстративне фото: Сили спецоперацій розповіли про вилазку на лівобережжя Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові провели успішну вилазку на лівобережжя Херсонської області, під час якої вони виявили ворожі позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

У ССО зазначили, що група воїнів морського центру сил спецпризначення висадилася в районі лівого берега для виконання завдання з наведення та коригування артилерії.

Завдяки роботі бійців ССО артилерія завдала втрати ворогові. Але росіяни, намагаючись вирахувати групу українських захисників, розпочали обстріл узбережжя. Тоді уламки пошкодили один з човнів.

Його бійці ССО вирішили взяти на буксир під час відходу. Човен хочуть полагодити.

Окупація Херсонської області

Варто зауважити, що лише у листопаді 2022 року українські захисники змогли звільнити правобережну частину Херсонської області від росіян. Лівобережжя продовжує перебувати під контролем ворога.

При цьому українські розвідники, незважаючи на те, що росіяни замінували узбережжя, іноді здійснюють виладки на тимчасово окуповану частину Херсонської області. Раніше відео одного з рейдів показувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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