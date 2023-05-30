RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы спецопераций рассказали о засаде на россиян на острове в Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: Силы спецопераций рассказали о засаде на россиян на острове в Херсонской области (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы спецопераций устроили удачную засаду на российских оккупантов на одном из островов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы ССО.

Боец морского центра ССО рассказал, что им была поставлена задача высадиться на один из островов в Херсонской области, провести там зачистку и занять позиции.

После того как защитники пробыли на острове пол суток, они увидели, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Оказалось, что это была группа российских военных. Для воинов ССО они были как на ладони.

Операторы боевой группы мгновенно открыли плотный огонь по противнику. При этом россияне были подготовлены и также начали стрелять в ответ из крупнокалиберного пулемета.

При этом у украинских защитников не было никаких потерь. В то же время наши защитники сразу уничтожили российского командира и лодочника, который вел катер. Это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные. Вражеская лодка погрузилась в камыши.

После этого воины отошли, ведь по острову могла бы работать вражеская артиллерия. Через полчаса после их ухода россияне действительно открыли огонь.

Когда ситуация стабилизировалась, украинские воины вышли к вражеской лодке, чтобы полностью уничтожить ее. Они сделали это для того, чтобы противник снова ею не завладел.

Вылазки украинских военных

Украинские воины уже выполняли специальные задания в Херсонской области. Недавно бойцы Сил ССО рассказали об успешной вылазке на левобережье Херсонской области, во время которой защитники обнаружили российские позиции.

Кроме того, украинские разведчики ночью пробирались в тыл захватчиков в районе временно оккупированной Новой Каховки. Тогда им удалось уничтожить командный пункт россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьСилы специальных операций