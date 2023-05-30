Силы спецопераций рассказали о засаде на россиян на острове в Херсонской области (видео)

Боец морского центра ССО рассказал, что им была поставлена задача высадиться на один из островов в Херсонской области, провести там зачистку и занять позиции.

После того как защитники пробыли на острове пол суток, они увидели, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Оказалось, что это была группа российских военных. Для воинов ССО они были как на ладони.

Операторы боевой группы мгновенно открыли плотный огонь по противнику. При этом россияне были подготовлены и также начали стрелять в ответ из крупнокалиберного пулемета.

При этом у украинских защитников не было никаких потерь. В то же время наши защитники сразу уничтожили российского командира и лодочника, который вел катер. Это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные. Вражеская лодка погрузилась в камыши.

После этого воины отошли, ведь по острову могла бы работать вражеская артиллерия. Через полчаса после их ухода россияне действительно открыли огонь.

Когда ситуация стабилизировалась, украинские воины вышли к вражеской лодке, чтобы полностью уничтожить ее. Они сделали это для того, чтобы противник снова ею не завладел.

Вылазки украинских военных

Украинские воины уже выполняли специальные задания в Херсонской области. Недавно бойцы Сил ССО рассказали об успешной вылазке на левобережье Херсонской области, во время которой защитники обнаружили российские позиции.

Кроме того, украинские разведчики ночью пробирались в тыл захватчиков в районе временно оккупированной Новой Каховки. Тогда им удалось уничтожить командный пункт россиян.

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