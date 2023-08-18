Сили спецоперацій показали, як працюють снайпери на Донецькому напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На опублікованих кадрах зафіксована робота снайперів Сил спецоперацій на Донецькому напрямку.

"Кожен постріл - точно в ціль", - йдеться у повідомленні.

Росія зазнає втрат на війні

Варто наголосити, що Росія приховує втрати своїх окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російські опозиційні ЗМІ підтвердили загибель декількох десятків тисяч російських солдатів.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила вже понад 256 тисяч своїх військових та тисячі одиниць техніки.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО у співпраці з іншими військовими знищили російську станцію радіоперешкод "Житель" та показали відео бойової роботи.

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