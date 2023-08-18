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Силы спецопераций показали, как работают снайперы на Донецком направлении

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Донецк, Пятница 18 августа 2023 09:34
Силы спецопераций показали, как работают снайперы на Донецком направлении Фото: снайперы ССО показали, как работают на Донецком направлении (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Снайперы Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов на востоке Украины. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа снайперов Сил спецопераций на Донецком направлении.

"Каждый выстрел - точно в цель", - говорится в сообщении.

Россия несет потери на войне

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже более 256 тысяч своих военных и тысячи единиц техники.

Напомним, что недавно бойцы ССО в сотрудничестве с другими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" и показали видео боевой работы.

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