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Бійці ССО знищили російську станцію радіоперешкод "Житель": відео

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Україна, Середа 16 серпня 2023 08:25
Бійці ССО знищили російську станцію радіоперешкод "Житель": відео Фото: бійці ССО знищили російську станцію радіоперешкод "Житель" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій разом з іншими захисниками знищили російську станцію радіоперешкод "Житель". Також ліквідовано декількох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Воїни 3-го полку ССО України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони знищили одразу три одиниці ворожої техніки. Серед них автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель", машина технічної підтримки разом з особовим складом, а також танк.

Знищений комплекс "Житель" призначений для автоматизованого виявлення та приглушення сигналу у радіусі 20-30 кілометрів. Також станція може також бути пунктом радіоелектронної розвідки.

Втрати російської армії

Нагадаємо, що Міноборони Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати своїх військ, а також незаконних формувань, зокрема приватних військових компаній.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже понад 255 тисяч російських загарбників. За останню добу ліквідовано 650 окупантів, а також десятки одиниць техніки ворога.

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