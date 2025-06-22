За добу понад 170 зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

За минулу добу на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Російська армія масовано застосувала авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська активізували атаки на низці напрямків, здійснивши понад 6 тисяч артобстрілів і масові авіаудари, застосувавши керовані авіабомби, ракети та дрони-камікадзе.

Ворожі атаки

За уточненою інформацією, за минулу добу росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та мирних населених пунктах 5 ракетних ударів 14 ракетами, 82 авіаударів, застосували 140 керованих авіабомб та 3410 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6366 артилерійських обстрілів, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційні удари були нанесені по населених пунктах Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під вогнем опинилися Комісарове, Глибоке, Покаляне, Крейдянка, Артільне, Милове (Харківщина), Новоекономічне, Панківка, Володимирівка, Зоря, Воскресенка (Донеччина), Новодарівка, Степногірськ (Запорізька область), Козацьке (Херсонщина) та інші.

Дії ЗСУ

Українські ракетні війська та артилерія завдали ударів по 12 районах зосередження живої сили та техніки ворога, знищили 7 артилерійських систем, склад з боєприпасами та ще один важливий об’єкт загарбників.

Ситуація на фронті

Північно-Слобожанський і Курський напрямки – відбито 17 атак. Ворог завдав 12 авіаударів, скинув 26 керованих авіабомб і здійснив 260 обстрілів, зокрема 8 – із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок – 9 атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Красного Першого, Фиголівки, у напрямку Липців.

Куп’янський напрямок – 5 атак біля Загризового та Голубівки.

Лиманський напрямок – 21 бойове зіткнення біля Греківки, Рідкодуба, Ямполівки, Зеленої Долини, Торського, Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

Сіверський напрямок – відбито 15 атак біля Верхньокам’янського, Григорівки та Серебрянки.

Краматорський напрямок – 11 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Ступочок і Предтечиного.

Торецький напрямок – 15 атак поблизу Диліївки, Торецька, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру.

Покровський напрямок – найгарячіший за добу: 53 штурми біля Мирного, Малинівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Удачного, Покровська, Полтавки, Новопавлівки, Мирнограда та інших.

Новопавлівський напрямок – 9 атак у районах Мирного, Шевченка, Вільного Поля, Новополя.

Гуляйпільський напрямок – без бойових зіткнень.

Оріхівський напрямок – відбито 3 атаки поблизу Новоандріївки та Кам’янського.

Придніпровський напрямок – ворог намагався просунутися 4 рази, але безуспішно.

Волинський і Поліський напрямки – ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.