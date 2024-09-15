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Сили ППО знищили російську ракету та 10 "Шахедів"

Фото: сили ППО 15 вересня знищили 10 "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 15 вересня завдала комбінованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Росіяни цієї ночі випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також 14 дронів-камікадзе. Райони пусків -  Курськ та мис Чауда Крим.

Також окупанти вдарили по Одеській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Атаку ворога відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних дронів.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

 

Що ще відомо про атаку

Ввечері 14 вересня загарбники атакували передмістя Одеси. Ворог вдарив ракетами з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Загинуло літнє подружжя.

Крім того, ворог вдарив по Харкову, пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі.

У Миколаївській області впали уламки збитих "Шахедів". Через російську атаку пошкоджене підприємство, була пожежа на складах.

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