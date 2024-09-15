Сили ППО знищили російську ракету та 10 "Шахедів"

Росія в ніч на 15 вересня завдала комбінованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Росіяни цієї ночі випустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також 14 дронів-камікадзе. Райони пусків - Курськ та мис Чауда Крим.
Також окупанти вдарили по Одеській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму.
Атаку ворога відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних дронів.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.
Ввечері 14 вересня загарбники атакували передмістя Одеси. Ворог вдарив ракетами з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Загинуло літнє подружжя.
Крім того, ворог вдарив по Харкову, пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі.
У Миколаївській області впали уламки збитих "Шахедів". Через російську атаку пошкоджене підприємство, була пожежа на складах.
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