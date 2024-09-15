Сили ППО знищили російську ракету та 10 "Шахедів"

Що ще відомо про атаку

Ввечері 14 вересня загарбники атакували передмістя Одеси. Ворог вдарив ракетами з касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Загинуло літнє подружжя.

Крім того, ворог вдарив по Харкову, пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі.

У Миколаївській області впали уламки збитих "Шахедів". Через російську атаку пошкоджене підприємство, була пожежа на складах.

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